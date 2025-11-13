В уральской столице начал свою работу международный форум «Экспортный марафон — 2025», объединивший предпринимателей, представителей государственных структур и специалистов из восьми стран. В течение предстоящих двух дней участники форума посвятят время изучению ключевых трендов международной торговли, перспективным направлениям российского экспорта и изменениям в структуре отечественной экономики, сообщает «Царьград» .

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов отметил, что в нынешней ситуации экспорт требует от компаний определенных инвестиций — как времени, так и внутренних ресурсов, включая управленческие и финансовые. Но при этом, по его словам, экспорт остается действенным способом для увеличения масштаба бизнеса, освоения новых рынков и существенного увеличения продаж.

Программа форума включает в себя научно-образовательные лекции, презентации по вопросам международного продвижения и маркетинга с использованием искусственного интеллекта, а также международную площадку для деловых контактов. В рамках панельной дискуссии с открытой лекцией о фрагментации мировой экономики выступит бывший министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Цель форума — обмен опытом и разработка инструментов для поддержки компаний, ориентированных на экспорт. Это позволит участникам получить сведения о современных способах выхода на международные рынки и возможностях увеличения объемов экспортных операций.

«Мы осознанно решили в этом году разделить программу на два дня: первый день — это выступление звездных спикеров, вопросы глобальной политики и взаимоотношений между странами, а также рассмотрение отдельных кейсов крупных компаний — как люди вышли на рынок и развивались. Второй день будет посвящен уже точечным инструментам и моментам, которые интересуют самих предпринимателей», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

