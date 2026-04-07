В Егорьевске запустили производство многоразовых бутылок

Производство многоразовых бутылок для воды запустила компания «Бытпласт» в Егорьевске Подмосковья при поддержке федерального Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект составили 208 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Компания «Бытпласт» работает в Подмосковье более 20 лет и занимается производством пластиковых товаров для дома, кухни, сада, а также товаров для детей. Предприятие активно развивается, осваивая новые направления производства. Так, «Бытпласт» запустил производство многоразовых бутылок для воды. Общий объем инвестиций в реализацию проекта — 208 млн рублей, из них 100 было привлечено в виде льготного займа федерального ФРП. В рамках реализации проекта компания приобрела инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы для создания новых изделий», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Бутылки оснащены клапанами, герметичными крышками, петлями-держателями и ручками. Ассортимент форм и цветов разработала собственная дизайн-студия компании. Продукцию планируют использовать для спорта, отдыха, поездок, учебы и работы.

ФРП России профинансировал более 2 тыс. промышленных проектов в 79 регионах страны. Предприятия Подмосковья также могут получить займы Фонда развития промышленности Московской области по ставкам 3% и 5% годовых сроком до семи лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.