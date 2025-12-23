В Егорьевске построят комплекс для разведения скота и овец на 12 га

Крестьянское хозяйство «Маквинер» получило в аренду участок в Егорьевском округе для строительства комплекса по разведению крупного рогатого скота и овец, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фермерское хозяйство «Маквинер» арендовало на пять лет земельный участок площадью 11,89 гектара в Егорьевском округе для реализации проекта по развитию скотоводства. На территории планируется построить помещения для содержания скота, склады для хранения кормов и ветеринарный пункт.

В рамках проекта хозяйство займется разведением крупного рогатого скота и овец с целью производства мяса и мясной продукции. За пять лет планируется произвести около 100 тонн мяса, что позволит увеличить предложение натуральной мясной продукции на местном рынке.

Реализация проекта создаст новые рабочие места и поспособствует развитию сельскохозяйственного сектора региона. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что проект укрепит экономику муниципалитета и повысит продовольственную безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.