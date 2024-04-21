В Егорьевске открыли заводы по переработке полимеров

В Егорьевске открыли два два завода по рециклингу полимеров, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном открытии приняла участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Я считаю, что ребята большие молодцы. По поручению премьер-министра у нас есть инициатива — „Экономика замкнутого цикла“. И это флагман в рамках нашего проекта „Экономика замкнутого цикла“. Мы создаём парк и будем открывать новые производства. Я сегодня получила только положительные эмоции и гордость за представителей российского бизнеса, которые вложили колоссальные инвестиции в этот проект», — отметила Абрамченко.

Новые производства позволят сократить объемы захоронения отходов и способствовать достижению целей национального проекта «Экология», указано в сообщении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев указал, что экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — сказал Воробьев.