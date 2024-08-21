В Дубне запустят производство противоопухолевых препаратов

Биофармацевтический кластер ОЭЗ «Дубна» пополнил новый резидент. Компания «Алсигма» будет разрабатывать и выпускать лекарственные средства, а также противоопухолевые препараты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В планах нового резидента построить на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» лабораторно-производственный комплекс площадью свыше 5 200 кв. метров, на базе которого вести разработку и серийный выпуск лекарственных средств. В ходе реализации проекта будет создано 55 рабочих мест и инвестировано около 780 млн рублей.

Компания «Алсигма» займется разработкой дженериков — лекарственных средств, которые содержат то же действующее вещество, что и оригинальные препараты. Реализация проекта позволит наладить производство востребованных в России препаратов, избежать перебоев с поставками импортных лекарственных средств, снизить стоимость лекарств для потребителей и сделать их более доступными.

Запуск первой очереди строительства объекта запланирован на 2027 год, полная реализация проекта — на 2029 год.

Основная цель проекта компании — разработка, производство и вывод на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений.

Также ООО «Алсигма» совместно с экспертами в области микробиологии, клинической фармакологии и другими специалистами в антибиотикотерапии при поддержке Группы компаний «АлФарма» планирует проводить НИОКР в области изыскания новых перспективных антибиотиков бета-лактамного ряда и онкологических препаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.