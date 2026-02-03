В Дубне запустили уникальное производство БАДов на основе мицеллированного сырья

Компания «Нутришн Фарм» начала выпуск линейки биологически активных добавок под брендом IPSUM в Дубне. Для производства используется мицеллированное сырье, что обеспечивает лучшую усвояемость продуктов. По словам основателя компании, врача-уролога-онколога Александра Дзидзария, аналогов такой технологии в мире нет.

Сырье для добавок отбирается по качеству, а не по цене, и доставляется из разных стран. В линейке компании семь продуктов, для которых используется мицеллирование — процесс, позволяющий повысить биодоступность компонентов. Технология NovaSol, применяемая на производстве, является эксклюзивной разработкой компании.

Мицеллированное сырье поставляет компания «Акванова Рус», также резидент особой экономической зоны «Дубна». Производство включает чистую зону для смешивания ингредиентов и капсулирования, а также фасовочную линию с ламинарным укрытием. Все этапы полностью роботизированы. В ассортименте более 60 формул БАДов для ЖКТ, иммунитета, нервной системы, а также спортивные и детские продукты. Продукция доступна в аптеках и на маркетплейсах России, а также поставляется по всему миру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.