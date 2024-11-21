В Дубне запустили производство бельгийского шоколада

В дружественной обстановке сотрудники управляющей компании ОЭЗ «Дубна» поздравили компанию с открытием и пожелали успехов в их сладком начинании. Генеральный директор Анна Петрова рассказала и показала весь процесс создания конфет, а также провела дегустацию шоколада для своих гостей.

«Идея бизнеса — это мечта детства, которую удалось пронести через года и реализовать свое хобби в маленьком городе Дубна. Шоколадный дом ALEXANDRA Le Chocolat был основал в 2010 году и носит имя моей дочери Александры, и дизайнера нашего бренда», — поделился основатель компании Тьерри Пете.

В планах компании не только расширение ассортимента, но и сотрудничество с местными производителями и выход на новый уровень.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.