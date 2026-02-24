В Дубне внедрят цифрового проектировщика для ускорения производства

IT-компания «Мы – будущее», работающая в ОЭЗ «Дубна», разработает и внедрит цифрового проектировщика для производителя систем из полимерных материалов НПП «Новые технологии – Дубна». Соответствующее соглашение резиденты уже подписали.

Платформа представляет собой универсальный инструмент для взаимодействия продавцов и клиентов в сегментах B2B и B2C. По оценке разработчика, внедрение цифрового помощника способно ускорить обработку задач почти в 100 раз.

«Представьте себе, что ваш офис в полном составе — менеджеры, бухгалтеры, служба технического контроля, финансисты, юристы, логисты, проектировщики — работает 24/7. При этом им не нужно платить, они не ходят в отпуск, не болеют, быстро и корректно отвечают и оперативно выполняют задачи», — пояснил генеральный директор ООО «Мы – будущее» Виталий Бельский.

Для НПП «Новые технологии – Дубна» создадут цифрового помощника для автоматизации проектирования колодцев из полимерных материалов. Процесс будет занимать не более одной минуты: пользователь вводит параметры в форму, после чего система формирует 2D-чертеж. По предварительным расчетам, производительность труда сотрудников вырастет в 2,5 раза, время покупателей сократится на 60%, а проектировщиков — на 95%.

Внедрение решения может занять до года. После запуска пользоваться программой смогут зарегистрированные проектные и строительные организации. Партнеры также планируют развивать сотрудничество и внедрять цифровую платформу для автоматизации коммерческих, бухгалтерских, финансовых, логистических и юридических процессов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.