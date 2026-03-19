В Дубне ветераны СВО посетили предприятие «Аспект»

Экскурсию на производственное предприятие «Аспект» организовали для делегации Ассоциации ветеранов СВО и представителей администрации Дубны в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам показали работу цехов и рассказали о возможностях трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участникам продемонстрировали полный цикл производства, представили высокотехнологичное оборудование и рассказали о кадровых потребностях предприятия. Ветераны и члены их семей получили информацию о востребованных специальностях и роли сотрудников в развитии промышленности.

По итогам встречи участники отметили ее практическую пользу для выбора дальнейшей профессиональной траектории и адаптации к мирной жизни. Инициативу проводить экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее поддержало правительство Подмосковья. Предприятия региона выразили готовность подключиться к программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.