В Дубне утверждены новые земельные участки для многодетных

Появление новых компаний и рабочих мест, увеличение средней заработной платы, развитие социальной среды обсудили представители профсоюзов, работодателей и администрации. В Дубне прошло первое в этом году заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из самых важных вопросов — предоставление земли многодетным семьям. На 2025 год постановлением главы Дубны утверждены участки в районе особой экономической зоны, идет межевание.

«У нас есть большой запрос на земельные участки для этой категории. Работаем с правительством региона, чтобы каждая семья была обеспечена землей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Обсудили на заседании и работу Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей и виды помощи, которые он оказывает — юридическую, медицинскую, психологическую.

«Все поступающие обращения обрабатываются незамедлительно», — обозначил заместитель главы г. о. Дубна Владимир Потапенко.

К итогам выполнения Дубненского городского трехстороннего соглашения замечаний у участников комиссии не возникло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.