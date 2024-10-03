В Дубне стартовал II Международный форум особых экономических зон

На площадке особой экономической зоны «Дубна» собрались представители 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран мира, чтобы обсудить актуальные вопросы развития территорий с преференциальным режимом. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В программе конгресса, который будет работать в течение двух дней, 3 и 4 октября: панельные сессии по инфраструктурному развитию, законодательному регулированию особых экономических зон, промышленному туризму, подписание соглашений о сотрудничестве, знакомство с передовыми технологиями ОЭЗ, подведение итогов ежегодного ESG-рейтинга, круглые столы с участием представителей государства и бизнеса, презентация сервиса Single Window — единого окна для инвесторов.

«В этом году форум вышел на совершенно новый уровень: в нем принимают участие 53 особых и свободных экономических зоны и 15 стран-участниц. В рамках форума мы каждый раз, повышая уровень значимости рассматриваемых вопросов, поднимаем насущные темы, касающиеся российских ОЭЗ и, конечно же, вопросы взаимодействия между странами, с которыми идет работа в кооперационном режиме по локализации проектов на территориях наших стран», — сказал директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Он поблагодарил за поддержку и организацию мероприятия Министерство экономического развития РФ, Правительство Московской области, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и ОЭЗ «Дубна».

«Сегодня инновационная экономика является залогом технологической независимости любой страны, гарантирует ее устойчивое развитие. В нашем форуме, кроме представителей бизнеса, государственных структур и экспертного сообщества России, принимают участие представители еще 15 государств. Это свидетельствует о том, что вопросы, которые предстоит обсудить в рамках форума, одинаково волнуют всех, кто собрался в этом зале», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Московской области Сирена Гаджимурадова приветствовала участников и подчеркнула, что особые экономические зоны являются ключевым инструментом развития региона и создают новые точки для экономического роста, а «Альфа-банк», со своей стороны, всегда готов поддержать инициативы развития зон с преференциальным режимом, предлагая бизнесу различные финансовые решения.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.