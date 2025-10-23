В Дубне разработали роботизированный конвейер для литейного производства

Компания «АтомИнтелМаш» разработала полностью автоматизированный конвейер для сушки оболочковых литейных форм. Предприятие, которое развивается на площадке ОЭЗ «Дубна», получило патент на свою разработку, осуществило внедрение для предприятия аэрокосмической отрасли и готовится к запуску серийного производства конвейеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня прямых аналогов высокотехнологичному оборудованию собственной разработки «АтомИнтелМаш» в России не существует. Конвейер обеспечит создание высокоточных отливок по технологии литья по выплавляемым моделям — сложного технологического процесса, применяемого в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении и аэрокосмической отрасли. Он позволит осуществлять отливку таких деталей, как формы для лопаток турбин жидкостных ракетных двигателей, корпусов клапанов, насосов, а также комплектующих для спутников и космических аппаратов.

Ключевая задача конвейера — обеспечить высокое качество сложных отливок за счет полного контроля критически важного этапа сушки. Автоматизация процесса полностью исключает человеческий фактор на ключевых этапах, обеспечивая надежность, точность и стабильность производства. Модульность и гибкость конструкции позволяет адаптировать оборудование под различные типоразмеры форм и технологические процессы, а полная автоматизация системы обеспечивает самостоятельное позиционирование форм и управление всем циклом сушки.

«Запуск серийного производства этого конвейера укрепляет наши позиции на рынке автоматизации литейных производств. Это не просто импортозамещение, а предложение более технологичного и эффективного решения, которое позволяет нашим клиентам выходить на новый уровень качества и конкурентоспособности, в том числе на мировом рынке», — отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.

«АтомИнтелМаш» является дочерней компанией АО «Росатом Сервис», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом». Компания является отраслевым интегратором Госкорпорации «Росатом» по направлению «Робототехника».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.