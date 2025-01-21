В Дубне произвели более 500 тыс медизделий для больных сахарным диабетом

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «АРКРЭЙ» произвела в 2024 году более 500 тыс. медицинских изделий: глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок. В 2025 году инвестор планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тыс. упаковок, не считая другой продукции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Компания «АРКРЭЙ» является одним из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Уже более одиннадцати лет компания поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает еще и лабораторные анализаторы параметров мочи.

Резидент ОЭЗ работает над расширением технологического потенциала и модельного рядя выпускаемых изделий. В настоящий момент в портфеле компании 7 видов глюкометров, а на стадии регистрации два новых медизделия: анализатор гликированного гемоглобина и лабораторный анализатор.

Также активно ведется модернизация производства и его оснащение современным оборудованием. Сегодня на предприятии 8 высокотехнологичных производственных линий. В планах запустить еще одну по производству промывающих растворов для лабораторного оборудования, значительно нарастить объемы выпуска глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок.

В 2024 году на предприятии было произведено более 500 тысяч единиц медицинской продукции. А в 2025 году компания планирует выпустить только лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета в количестве более 500 тысяч упаковок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.