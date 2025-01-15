В Дубне планируют создать почти 1 тыс новых рабочих мест в 2025 году

Подмосковная ОЭЗ «Дубна» наметила амбициозные планы на 2025 год. К концу года около 1 тыс. новых рабочих мест создадут на высокотехнологичных предприятиях особой экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Планы управляющей компании особой экономической зоны «Дубна» связаны с началом освоения земельных участков резидентами 4-й очереди на левобережной площадке. Также в наступившем году запланированы большой объем проектных работ на присоединенной территории в 56 гектаров, привлечение на подмосковную бизнес-площадку крупных наукоемких компаний, открытие новых предприятий в самых различных сферах деятельности.

«В наступившем году наши резиденты на двух площадках намерены запустить в эксплуатацию еще до 7 новых современных заводов и научно-производственных комплексов. Например, резидент НЦСД в настоящее время достраивает высокотехнологичный центр обработки данных общей площадью порядка 18,5 тыс. кв. метров; свой фармзавод площадью свыше 8 тыс. кв. м по производству готовых лекарственных средств откроет еще одна крупная компания — «Аргументум Фарма». Порядка пяти инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают получения разрешения на их ввод в эксплуатацию, еще столько же — разрешения на строительство», — подтвердил гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Руководитель отметил, что все намеченные задачи выполняются при активной поддержке государства и региона.

Всего в 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» запланировала привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать до 1 тыс. новых рабочих мест.

По предварительным прогнозам, инвестиции всех резидентов технико-внедренческой зоны за 2025 год составят около 9 млрд рублей, выручка от продажи собственной продукции превысит 70 млрд рублей, а отчисления в бюджеты разных уровней составят более 10 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.