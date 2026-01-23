В Дубне откроют производство медицинских игл и инфузионных систем

Компания «В-Млаб» реализует проект по созданию производства одноразовых медицинских изделий на территории особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. Инвестиции в проект превысят 200 млн рублей.

На новом предприятии будут выпускать медицинские иглы, включая иглы-бабочки, двусторонние иглы и инфузионные системы, востребованные в лабораторной диагностике. Производство организуют на автоматизированном оборудовании с соблюдением стандартов стерильности и качества.

Планируется создать более 90 рабочих мест. Проект реализуется группой компаний «Эйлитон» и продолжает их деятельность по внедрению современных медицинских изделий для клинических лабораторий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.