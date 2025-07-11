В Дубне откроется офис, где будут работать над стратегией развития наукограда

В университете в Дубне будут работать над идеями стратегического развития города. Для этого на базе вуза запускается специальный проектный офис, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководить им будет ведущий аналитик Центра маркетинговых и информационных технологий Виктор Никитин. Он — выпускник университета и имеет обширный опыт в области социально-экономического развития. В том числе, специалист занимался социально-экономическим проектированием и стратегиями развития для технопарков, промышленных и логистических парков.

«Сейчас в Дубне разрабатывается новая стратегия социально-экономического развития. Второй документ — план мероприятий по блокам: социальный, спорт, инфраструктурный, ЖКХ, образование, кадры, бизнес, промышленность и так далее. Задача проектного офиса — оказывать техническую поддержку, мониторинг и аналитику этих мероприятий», — пояснил Виктор Никитин.

Проектный офис выступает площадкой для представителей градообразующих предприятий, таких как ОИЯИ, университет, ОЭЗ и НПК, а также для горожан, например, тех, кто окончил Школу кадрового резерва, для общественных организаций, для молодых ученых ОИЯИ. На его базе все идеи будут аккумулироваться, обсуждаться. Большой акцент планируют уделять аналитической работе: поиску лучших практик России и мира на заданную тематику, сбору мнений жителей города. На финальном этапе проекты будут упаковываться в готовый продукт, готовый для реализации.

«Чтобы город существовал как наукоград, имел возможность участвовать в дополнительных программах поддержки наукоградов РФ, у него должна быть утвержденная на уровне правительства стратегия. Сейчас действующая стратегия города подходит к концу, а новая должна быть утверждена до конца этого года. В городской администрации работа уже стартовала, но нам важно, чтобы весь город консолидировал свои усилия над этой важной задачей», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Так, на базе проектного офиса уже обсуждается создание образовательного хаба. Для привлечения и подготовки новых кадров Дубна не только готова наладить сотрудничество с региональными и федеральными вузами, но и открыть на базе университета «Дубна» базу, где специалистов будут переобучать под конкретные требования, которые формирует компания-заказчик.

Офис начнет свою работу уже в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.