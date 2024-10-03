В Дубне на форуме особых экономических зон обсудили развитие принципов ESG

В Дубне на II Международном форуме особых экономических зон обсудили развитие принципов ESG. В дискуссии приняли участие представители ассоциации кластеров технопарков и ОЭЗ России, технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных ОЭЗ России, а также руководители направлений устойчивого развития банковской сферы. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Принципы ESG-политики в последние годы активно внедряются в большинстве особых экономических зон России как способствующие гармоничному иэффективному развитию бизнес-площадок.

Модератором панельной секции «Финансовые ESG-инструменты для ОЭЗ» выступил Тимофей Бунеев, руководитель направления «Международное сотрудничество и устойчивое развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Он обозначил важность включения практик ESG в работу бизнес-площадок с особым льготным режимом.

Практиками внедрения ESG-принципов поделились в ходе дискуссии руководители технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных ОЭЗ России, среди которых ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Авангард» и ОЭЗ «Байкальская Гавань».

«Устойчивое развитие — это не только про экологию. Это также про бережное отношение к сотрудникам и жителям нашего наукограда Дубна. При планировании и развитии территории нашей особой экономической зоны мы, как управляющая компания, стараемся рационально располагать объекты инженерной инфраструктуры и научно-производственные комплексы наших резидентов, совмещая их с рекреационными зонами, зонами отдыха, спортивными и арт-объектами. Большое внимание уделяется сохранению здоровья наших сотрудников, реализации благотворительных и экологических инициатив», — отметила заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик.

Особую роль в дискуссии и заинтересованность в реализации принципов ESG продемонстрировали банки — участники панельной сессии. Евгений Хилинский, вице-президент, начальник центра по внедрению принципов устойчивого развития АО «Газпромбанк» дополнил тезис Виктории Халимендик и отметил, что ESG подразумевает не только защиту экологии, но и бережное отношение к сотрудникам, а также экономическую устойчивость и развитие.

Участники встречи выразили общее мнение, что внедрение ESG-инструментов имеет важное значение для достижения значимых результатов устойчивого развития в особых экономических зонах, особо отметив необходимость внедрения банковских ESG-продуктов, с помощью которых станет возможным придать значимость «зеленой» повестке на территориях с преференциальным режимом.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.