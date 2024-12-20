В Дубне испытательный центр микроэлектроники расширил производственные мощности

Испытательный центр научно-производственного предприятия «Детектор» в 2024 году в четыре раза увеличил свои площади в ОЭЗ «Дубна». «НПП «Детектор» уже закупил дополнительное испытательное оборудование для оснащения новых площадей, а также создал второй испытательный ионный комплекс, который планируется запустить уже в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в расширение исследовательской и производственной деятельности «НПП «Детектор» за первые три квартала 2024 года составил 370 млн рублей. Это позволит предприятию расширить перечень проводимых испытаний, которые необходимы для сертификации иностранной и подтверждения качества отечественной продукции микроэлектроники. Учитывая, что сегодня в России производство электроники и микроэлектроники активно развивается в рамках обеспечения технологического суверенитета, объем запросов на проведение испытаний «НПП «Детектор» также будет расти», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «НПП «Детектор» осуществляет входной контроль микроэлектроники и проводит сертификационные испытания на механические и климатические воздействия, а также специализируется на радиационных испытаниях. В частности, новый испытательный ионный комплекс (ИИК-2-400М), созданный компанией, работает на базе недавно прошедшего модернизацию ускорителя У-400М в объединенном институте ядерных исследований. Он был создан в рамках заключенного в марте 2021 года соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ и ООО «НПП «Детектор».

«ООО «НПП «Детектор» растет не только с технической части, но и в штатном составе, несмотря на дефицит квалифицированных кадров в стране. В настоящий момент у нас на предприятии трудится более 50 человек. Мы заинтересованы в развитии своего кадрового потенциала и активно приглашаем соискателей на открытые вакансии по инженерным и рабочим специальностям. Каждый год компания инвестирует в знания сотрудников, организуя не только обязательные обучения, но и дополнительные, по желанию самого работника. В 2024 году инвестиции в развитие компетенций составили более 4 млн рублей», — сказал генеральный директор ООО «НПП «Детектор» Антон Бычков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.