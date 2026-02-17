В Домодедово прошла стратегическая сессия по развитию креативного предпринимательства

В Домодедово 14 февраля состоялась стратегическая сессия по развитию креативного предпринимательства и внутреннего туризма, в которой приняли участие около 50 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово 14 февраля прошла первая в этом году стратегическая сессия, посвященная развитию креативного предпринимательства и формированию креативного мышления. На встрече собрались представители администрации, бизнеса и общественных организаций.

Ключевой темой обсуждения стало развитие внутреннего туризма как одного из драйверов экономики округа. Главный инспектор отдела туризма комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Екатерина Зубкова отметила, что внутренний туризм открывает новые возможности для жителей и гостей Домодедово.

Советник главы округа, депутат Александр Пашков подчеркнул, что в муниципалитете ведется работа по формированию туристического бренда города. Он отметил, что создание новых креативных пространств поможет объединить усилия власти, бизнеса и общественников.

Председатель комиссии по экономическому развитию Общественной палаты Дмитрий Максюта выделил социальную направленность местного бизнеса и его активное участие в жизни округа. Ирина Патрикеева, председатель комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России», обозначила задачу помочь предпринимателям определить свое место в системе креативной экономики и усилить продукты за счет локальной идентичности.

По итогам встречи организаторы подтвердили намерение продолжить работу в формате креативных мастерских и проводить регулярные сессии для оценки результатов и корректировки планов по развитию туризма и креативной экономики в Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.