В Домодедово предпринимателям разъяснили правила размещения вывесок

В Общественной палате Домодедова 25 марта прошла встреча с предпринимателями, где разъяснили требования к размещению информационных вывесок на фасадах зданий. О допустимых форматах и типичных нарушениях рассказала главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации Татьяна Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации Татьяна Воробьева сообщила, что для бизнеса разработаны схемы размещения вывесок на фасадах зданий. Они позволяют определить конкретные места установки и допустимый тип конструкции.

«Возможные допустимые варианты по размещению вывесок и познакомиться предметно с фасадной схемой, определить места, где может находиться вывеска, какая вывеска может находиться на фасаде здания», — пояснила Татьяна Воробьева.

Как правило, размер вывески на фасаде не должен превышать 50 сантиметров. В отдельных случаях возможен индивидуальный подход. Администрация готова оказывать предпринимателям методическую и консультационную помощь по выбору формата, габаритов и места размещения.

По словам представителей администрации, наиболее частые нарушения связаны с неверным форматом конструкций и использованием иностранных слов. Исключение делают только для зарегистрированных товарных знаков. Вывески должны быть легко читаемыми, не перегружать фасад и выполняться на единой подложке без выступающих элементов.

«Подложка должна быть единая, без каких-то выступающих элементов, она не должна прерываться, и все наши буковки должны гармонично располагаться внутри», — отметила Татьяна Воробьева.

Встречи с предпринимателями планируют проводить регулярно, чтобы помочь бизнесу соблюдать требования законодательства и развиваться в комфортной городской среде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.