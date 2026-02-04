В Домодедово на торгах зафиксирована рекордная цена аренды участка

Фото - © Земельный участок для ЛПХ в г.о. Домодедово/Комитет по конкурентной политике Московской области

В городском округе Домодедово на аукционе по аренде земельного участка для личного подсобного хозяйства установлена самая высокая цена лота за неделю — 7,66 млн рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 26 по 30 января 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провел 73 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самая высокая итоговая цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка площадью 8,7 сотки в Домодедово для ведения личного подсобного хозяйства.

Стартовая цена лота составляла 1 377 849,45 рубля в год. В торгах участвовали четыре претендента. В результате годовая арендная плата выросла в 5,5 раза и достигла 7 660 842,41 рубля. После заключения договора аренды возможен выкуп участка при условии строительства и регистрации жилого дома для круглогодичного проживания.

Информацию о доступных участках и помещениях в Московской области можно найти на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователи могут выбрать объекты по расположению, площади, цене и формату приобретения, а также построить маршрут до ближайших объектов инфраструктуры.

Актуальные подборки лотов и сведения о проводимых торгах публикуются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.