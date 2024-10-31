В Домодедове работают свыше 12 тыс субъектов малого и среднего бизнеса

Глава Домодедово Евгения Хрусталева провела рабочую встречу домодедовского бизнес-сообщества с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимиром Головневым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Малое и среднее предпринимательство охватывает практически все сферы экономики городского округа. Задача муниципалитета — создавать благоприятный климат для того, чтобы число таких компаний с каждым годом возрастало. Сейчас в Домодедово свою деятельность осуществляют более 12 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

На встрече обсудили существующие ограничения при проверках со стороны контролирующих органов, порядок работы органов контроля в текущем году и в 2025, проведение проверок органами прокуратуры, обязательную маркировку товаров в системе «Честный знак».

«Ответили на все вопросы предпринимателей. Подобные встречи помогают не только давать разъяснения, но и получать важную обратную связь», — Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.