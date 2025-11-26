сегодня в 14:40

В Домодедове построят завод по производству прицепной техники

Компания «Ирвик» планирует реализовать инвестиционный проект по запуску производства прицепов, полуприцепов и армокаркасов для буровых установок. Новое производство будет локализовано в г. о. Домодедово Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Ирвик» планирует инвестировать в реализацию проекта 275 млн рублей. На новом предприятии будет создано 30 рабочих мест. В рамках поддержки инвестпроекта регион по упрощенной процедуре — без проведения торгов, передал компании земельный участок, где будет построен новый завод», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь переданного инвестору участка составляет 2,28 га. На этой территории компания «Ирвик» построит производственно-складской комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Плановый срок запуска производства — конец 2028 года.

Подобрать и подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов можно онлайн на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.