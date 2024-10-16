В Дмитровском округе за год запустили несколько важных производственных объектов
Фото - © Администрация Дмитровского городского округа Московской области
В 2024 году на территории Дмитровского городского округа запустили несколько важных производственных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Среди запущенных объектов:
- Завод по производству готовых блюд «1-й Кулинарный», открытый ООО «Сектор».
- Реконструкция животноводческих ферм, осуществленная ООО «МосАгроФуд-Д».
- Завод по производству кормов для домашних животных, возведенный ООО «ГросШеф».
Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию крупных инвестиционных объектов:
- Завода по производству сыров от АО «Озерецкий сыродельный комбинат».
- Складского комплекса для хранения непродовольственных товаров от ООО «СМ Девелопмент».
На территории Дмитровского городского округа продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на создание новых промышленных объектов:
- Терминально-логистического центра «Белый Раст».
- Индустриального парка «Дмитровский».
- Заводов на территории агропарка «Сырная долина» от ООО «Звезда Подмосковья» и ООО «Продмол».
- Заводов по производству бутилированной питьевой воды от ООО «ЛИДЕР-5».
- Заводов по производству картофельных чипсов от ООО «Русскарт».
- Завода порошковых красок ICONIC от ООО «Инова».
- Гостинично-развлекательных комплексов от ООО «Альпы-гольф», ООО «МДК» и ООО «Отель Линкс».
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году по Дмитровскому городскому округу составит более 25 млрд рублей. В настоящее время в стадии реализации находятся 44 инвестиционных проекта общей стоимостью более 95 млрд рублей.
«Дмитровский округ уверенно сохраняет высокий уровень привлечения инвестиций. Новые предприятия — это рабочие места для жителей и налоги в округ, на которые мы строим детские сады и школы, ремонтируем дороги и делаем уютнее дворы и парки», — отметил глава Илья Поночевный.