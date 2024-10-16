В Дмитровском округе за год запустили несколько важных производственных объектов

В 2024 году на территории Дмитровского городского округа запустили несколько важных производственных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди запущенных объектов:

Завод по производству готовых блюд «1-й Кулинарный», открытый ООО «Сектор».

Реконструкция животноводческих ферм, осуществленная ООО «МосАгроФуд-Д».

Завод по производству кормов для домашних животных, возведенный ООО «ГросШеф».

Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию крупных инвестиционных объектов:

Завода по производству сыров от АО «Озерецкий сыродельный комбинат».

Складского комплекса для хранения непродовольственных товаров от ООО «СМ Девелопмент».

На территории Дмитровского городского округа продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на создание новых промышленных объектов:

Терминально-логистического центра «Белый Раст».

Индустриального парка «Дмитровский».

Заводов на территории агропарка «Сырная долина» от ООО «Звезда Подмосковья» и ООО «Продмол».

Заводов по производству бутилированной питьевой воды от ООО «ЛИДЕР-5».

Заводов по производству картофельных чипсов от ООО «Русскарт».

Завода порошковых красок ICONIC от ООО «Инова».

Гостинично-развлекательных комплексов от ООО «Альпы-гольф», ООО «МДК» и ООО «Отель Линкс».

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году по Дмитровскому городскому округу составит более 25 млрд рублей. В настоящее время в стадии реализации находятся 44 инвестиционных проекта общей стоимостью более 95 млрд рублей.

«Дмитровский округ уверенно сохраняет высокий уровень привлечения инвестиций. Новые предприятия — это рабочие места для жителей и налоги в округ, на которые мы строим детские сады и школы, ремонтируем дороги и делаем уютнее дворы и парки», — отметил глава Илья Поночевный.