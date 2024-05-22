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В Дмитровском округе увеличился выпуск металлических изделий с января по март

По итогам I квартала 2024 года предприятия Дмитровского городского округа отгрузили товаров собственного производства на сумму 43,5 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 18,3%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 34,1 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 21,1%. Увеличение выпуска продукции отмечается в производстве пищевых продуктов — рост на 17,6%; металлических изделий — рост на 20,4%.

Оборот розничной торговли оценивается в 11,4 млрд рублей, что на 19,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж сегодня составила 3,5%.

Сельскохозяйственные предприятия Дмитровского городского округа отгрузили 28 тыс. тонн картофеля (рост в 1,6 раз), 171 тонну скота и птицы (рост на 28,3%), 4,5 тыс. тонн молока крупного рогатого скота (рост на 6,9%).

За январь — февраль 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась на 21,6% до 80 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.