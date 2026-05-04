В Дмитровском округе Подмосковья построят завод кормов

Строительство завода по выпуску сухих кормов для домашних животных начнется в Дмитровском муниципальном округе. Проект реализует компания «ПетКорм», инвестиции составят 4,4 млрд рублей, завершить работы планируют до 2029 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «ПетКорм» получила разрешение на реализацию инвестиционного проекта. Новый завод разместят на земельном участке, который предприятие приобрело в декабре 2023 года рядом с действующим производством в Дмитровском округе.

На площадке установят две производственные линии мощностью по 25 тыс. тонн продукции в год каждая. Общий объем инвестиций составит 4,4 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 80 рабочих мест.

Сейчас компания выпускает влажные корма для домашних животных, располагает производственно-складским комплексом, собственной лабораторией контроля качества и экспериментальным цехом для разработки рецептур. В министерстве отметили, что запуск нового завода будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона и укреплению местного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.