В Дмитровском округе оборот розничной торговли достиг почти 16 млрд рублей

По итогам четырех месяцев 2024 года предприятия Дмитровского округа отгрузили товаров собственного производства на сумму 60,3 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 20,1%, рассказали в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 47,4 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 22,9%. Значительное увеличение выпуска продукции отмечено в производстве пищевых продуктов на 24 млрд рублей (+20,7%), а также металлических изделий — на 3 млрд рублей, рост на 29,3%.

Оборот розничной торговли достиг почти 16 млрд рублей, что на 19,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж сегодня составила 3,6%.

Сельскохозяйственные предприятия Дмитровского городского округа отгрузили 40,3 тыс. тонн картофеля (рост в 1,3 раз); 211 тонн скота и птицы (рост на 18,5%); почти 6 тыс. тонн молока крупного рогатого скота (рост на 6,1%).

За январь–март 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась на 19,8% до 83 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.