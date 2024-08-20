В Дмитрове производитель стройматериалов увеличил выработку на 11%

Компания «Деке Экстружн» из Дмитровского округа подвела итоги внедрения принципов национального проекта «Производительность труда». На предприятии удалось оптимизировать процесс производства труб и желобов водосточных систем. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В течение нескольких месяцев рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области исследовала особенности производственного процесса. Они провели анализ работы на пилотном потоке производства труб и желобов водосточных систем и оптимизировали работу без дополнительных затрат.

Благодаря внедрению принципов бережливого производства удалось добиться следующих результатов: время производства сократилось на 13%, уровень запасов снизился на 13,1%, а выработка выросла на 11,6%.

Разработаны дальнейшие планы развития компании для повышения производительности труда на 5% по сравнению с предыдущим годом. Начата реализация нового проекта по оптимизации процесса производства фасадных панелей.

Компания «Дёке Экстружн» специализируется на производстве стройматериалов. С 2005 года холдинг производит товары для внешней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы и гибкую битумную черепицу. Сегодня компания является одним из лидеров российского рынка материалов для загородного домостроения.

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