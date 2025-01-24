В Дмитрове произвели 312 тонн товарной рыбы в 2024 году

В Дмитровском округе активно развивается сфера рыбоводства. В отрасли производства и реализации товарной рыбы и рыбопосадочного материала успешно работает ООО «НЦ Селекцентр». Так, за 2024 год производство продукции товарной аквакультуры по округу составило 312 тонн, сообщает пресс-служба муниципалитета.

ООО «Фуд Тим» специализируется на переработке рыбы и морепродуктов. Продукция ООО «Фуд Тим» производится под торговыми марками «160° на восток», Dr. Alice for life, LAKS+ и отгружается в крупнейшие торговые сети, такие как «Магнит», «Гиперглобус», «Лента», «Верный», OZON и другие.

В прошлом году началось строительство нового «Индустриального рыбного парка Food Team». В 2025 году планируется его запуск в работу. Рыбный индустриальный парк Food Team будет создан вблизи г. Дмитров. На одной площадке объединятся современные рыбоперерабатывающие компании. В парке будут использоваться инновационные технологии глубокой переработки, 100% безотходного производства и создание инновационных продуктовых решений. В этом году предприятие планирует расширять географию поставок, в том числе: в Китай, Вьетнам, Казахстан.

Наряду с ООО «Фуд Тим» в поселке Некрасовский осуществляет свою деятельность другое рыбоперерабатывающее предприятие — ООО РК «Три Кита». В ассортименте продукции рыбные деликатесы, икра лососевая, пресервы и морские коктейли. Логистическая сеть предприятия покрывает многие регионы РФ, а продукция представлена во многих известных торговых сетях, таких как «Метро», «Лента», «Дикси», «Пятерочка» и многие другие.

Важно, что все эти предприятия соблюдают все необходимые стандарты, обеспечивают экологическую безопасность.

«Дмитровский городской округ является одним из ведущих аграрных муниципалитетов Подмосковья. И в этом огромная заслуга тех, кто живет и трудится на дмитровской земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.