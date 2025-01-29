В декабре на OZON и Wildberries россияне приобрели подделок на 27 млрд руб

Продажи подделок на OZON и Wildberries за год выросли в два раза

В декабре 2024 года пользователи двух крупнейших российских маркетплейсов приобрели подделки товаров престижных брендов на сумму 27 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает аналогичные показатели за декабрь 2023 года, когда затраты составили 12 миллиардов, сообщает Газета.ru со ссылкой на газету « Ведомости ».

Владелец юридической компании по защите интеллектуальной собственности IQ Technology Александр Логунов отметил, что для анализа продаж используется специальное программное обеспечение. Оно позволяет ежедневно отслеживать остатки товаров на маркетплейсах, что в дальнейшем помогает подсчитать объем проданных товаров.

Кроме того, основательница косметического бренда Beautydrugs и предприниматель Татьяна Кирилловская также обратила внимание на проблему подделок в сфере косметики, утверждая, что такие товары внешне не отличаются от оригиналов, но могут нести серьезные риски для здоровья.

Содержимое и состав подделок зачастую сильно отличается от указанного на упаковке, что может привести к аллергическим реакциям и другим негативным последствиям.