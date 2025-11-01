В Чехове на заводе «Электрощит» провели экскурсию для участников СВО

В подмосковном Чехове состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм» на заводе «Электрощит». Гостями предприятия стали участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Мероприятие прошло при поддержке ассоциации ветеранов СВО, администрации муниципального округа Чехов и при участии активистов чеховского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Гости узнали о работе сложной техники и производственных процессах.

Экскурсию провел генеральный директор предприятия Игорь Старцев. Он рассказал, что завод работает с 2002 года. Здесь производятся и выпускаются силовые трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства. На данный момент производственные площади завода составляют более 9 000 кв. м.

С момента основания завод «Электрощит» выпустил десятки тысяч единиц оборудования, которое круглосуточно и бесперебойно работает в 83 субъектах Российской Федерации и станах СНГ. География поставок постоянно расширяется. Основными партнерами завода «Электрощит» являются дочерние общества Газпрома. Также завод сотрудничает с рядом нефтяных и металлургических компаний, РЖД и Россети.

С начала специальной военной операции предприятие участвует в оказании гуманитарной помощи нашим воинам. Так, в частности, на заводе изготавливают печки-буржуйки и отправляют их на фронт. Помимо этого, коллективом оказывает помощь Центру Специальной Тактической и Начальной Военной Подготовки «Рокот», который осуществляет подготовку добровольцев, готовящихся к отправке в зону проведения СВО.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.