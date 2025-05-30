В БЦ у метро «Воронцовская» появится более 1,5 тыс новых рабочих мест

Известно, что в обмен на создание места приложения труда город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида размешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов.

«Промышленные и офисные объекты, создаваемые при поддержке города, способствуют росту деловой активности москвичей, предлагая не только комфортные рабочие пространства, но и полноценную многофункциональную инфраструктуру, доступную всем горожанам. В новом офисном комплексе площадью свыше 44 тыс. кв. м, который строится вблизи станции метро „Воронцовская“ по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, будут организованы офисы-трансформеры, комнаты формата открытого пространства и коворкинг, который будет доступен как жителям окрестных домов, так и сотрудникам бизнес-центра», — поделился Гарбузов.

Инвестором проекта выступает компания Level Group. Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова рассказала подробнее об Обручевском районе.

«Тут сконцентрированы офисы нефтегазовых компаний, и сейчас локация становится одним из самых динамично развивающихся деловых кластеров столицы. Как инвестор, мы видим огромный потенциал для развития этой локации и активно реализуем планы по созданию здесь не просто бизнес-центра, а современной городской среды, которая объединит крупные компании, квалифицированные кадры, качественную торговую инфраструктуру и удобные сервисы для жителей близлежащих домов», — добавила она.

На первых 5 этажах здания разместится торговая галерея. С 6-го этажа и выше будут оборудованы 123 офисных помещения.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 трлн рублей, что позволит создать свыше 310 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.