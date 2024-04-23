В Богородском округе построят новое производство на земле за 1 рубль

Торговый дом «Кудо» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса по выпуску пластмассовых изделий. Инвестпроект будет реализован на участке, переданном компании по программе «Земля за 1 рубль» в Богородском округе, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

ТД «Кудо» специализируется на дистрибуции строительных герметиков, аэрозольных красок, монтажной пены и автохимии, выпускаемых на предприятиях группы «Русские технические аэрозоли». В рамках нового инвестпроекта компания планирует запустить производство пластмассовых изделий.

«Инвестиции в строительство производственно-складского комплекса ТД «Кудо» составят 670 млн рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест. Проект планируется запустить в 2027 году», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках нового проекта инвестор планирует запустить производство колпачков, насадок, крестов для монтажной пены из пластмассы, а также трубок-удлинителей из полиэтилена и других комплектующих для строительных герметиков. Новое предприятие будет оснащено современными термопласт-автоматами без использования гидравлики, что обеспечивает высокую точность изделий и низкое потребление электроэнергии.

«Площадь участка, на котором будет построено новое производство, составляет более 3,6 гектаров. На производственно-складском комплексе площадью 5 тыс. кв. метров организуют производство пластмассовых изделий не только для собственных нужд, но и для других производителей бытовой и профессиональной химии, что сейчас актуально в условиях санкций», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новый производственно-складской комплекс позволит ТД «Кудо» оптимизировать логистику, а также обеспечит производственную безопасности компании, исключив закупки импортной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.