В Богородском округе Подмосковья построят завод по выпуску оборудования для водоподготовки

Компания «ТД Мистерия» получила земельный участок в Богородском округе Подмосковья для строительства завода по производству оборудования для водоподготовки и котельных, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ТД Мистерия» реализует инвестиционный проект в городском округе Богородский Московской области. Для этого инвестору предоставили земельный участок на льготных условиях по упрощенной процедуре — без проведения торгов.

На новом заводе планируется выпускать оборудование для монтажа систем водообеспечения, водоотведения и котельных станций мощностью до 50 МВт. Объем инвестиций в проект составит около 830 млн рублей. Ожидается создание более 70 рабочих мест.

Запуск предприятия намечен на 2029 год. Региональная программа поддержки инвесторов позволяет арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех обязательств компания сможет приобрести участок за 15% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.