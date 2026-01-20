сегодня в 12:53

В Богородском округе Подмосковья построят первый в России автоматизированный склад

Группа компаний «Ориентир» получила разрешение на строительство первого в России автоматизированного склада высотой около 30 метров в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый логистический комплекс «Богослово» займет площадь более 40 тыс. кв. м, а его высота будет сопоставима с 9-этажным домом. Проект реализуется по технологии AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) и станет первым подобным объектом в стране. Заказчиком выступает X5 Group.

Комплекс будет оснащен полностью автоматизированной системой хранения и обработки грузов, что позволит ускорить складские операции, повысить плотность хранения за счет размещения грузов на 25–30 уровнях, а также снизить операционные затраты и минимизировать участие персонала.

Технология AS/RS даст возможность увеличивать объемы хранения без расширения площади склада, а автоматизированный учет снизит вероятность ошибок. Система обеспечит быструю подачу грузов к зонам выдачи.

Генеральный директор ГК «Ориентир» Елена Бабенко отметила, что инвестиции в этот проект создают новые тренды в ритейле и позволят X5 Group стать первым игроком на российском рынке с таким уникальным комплексом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.