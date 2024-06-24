В Богородском округе отмечен прирост социально-экономических показателей

Богородский округ демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития. По итогам первых четырех месяцев 2024 года предприятия округа отгрузили товаров собственного производства на 109 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 24,7%, рассказали в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 86,5 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%. Так, пищевых продуктов отгрузили с ростом на 21,9% до 11,1 млрд рублей. Производство химических веществ и продуктов увеличилось на 11,2% и составило 16 млрд. Металлургические компании и предприятия, выпускающие готовые изделия из металла, отгрузили товаров почти на 9 млрд рублей, больше в 1,6 раза, чем в 2023 году. Высокий рост (в 3,5 раза) — почти до 9 млрд рублей— предприятия, выпускающие готовые металлические изделия. Производство одежды выросло в 1,4 раза до 6,6 млрд рублей.

Оборот розничной торговли составил 23 млрд рублей, что на 25,8% выше сопоставимого периода 2023 года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли составила 8,9%.

По итогам января-марта текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий округа составила 97 тысяч рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 19,7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.