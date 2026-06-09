В Богородском округе аренда участка выросла до 5,6 млн руб

Аукцион по аренде земельного участка под ИЖС в Богородском городском округе завершился с рекордной ценой на прошлой неделе. Годовая ставка выросла более чем в 11 раз и превысила 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 1 по 5 июня 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 98 земельно-имущественных аукционов. Самая высокая финальная цена зафиксирована на торгах по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в поселке имени Воровского Богородского городского округа.

Площадь участка составляет 19 соток. Начальный размер ежегодной арендной платы — 530 805 рублей. В аукционе участвовали пять претендентов. В ходе торгов ставка увеличилась более чем в 11 раз и достигла 5 680 903,05 рубля в год.

Подобрать земельный участок или помещение в Московской области можно на региональном портале торгов ЕАСУЗ. Пользователи могут отсортировать объекты по местоположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или покупка.

Информация о текущих закупках и торгах также публикуется на странице комитета в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.