В бюджете Подмосковья выделили допсредства на здравоохранение и соцсферу

В Мособлдуме в целом проголосовали за изменения в бюджете Московской области на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., направив допсредства на здравоохранение и соцсферу, передает корреспондент РИАМО.

«Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, социальную сферу, строительство социальных объектов. Корректировка бюджета необходима для того, чтобы мы перераспределили финансовые ресурсы для решения первоочередных задач и, самое главное, могли реализовывать наказы наших жителей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что изменения связаны с увеличением как доходной, так и расходной части бюджета.

Доходы бюджета Московской области будут увеличены в 2024 году на более чем 43,8 млрд рублей. Это предусмотрено в том числе за счет увеличения собственных доходов — поступлений по НДФЛ, доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Расходы планируется увеличить в 2024 году более чем на 85,5 млрд руб.

Расходы по программам

Расходы в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» планируется увеличить более чем на 12 млрд руб. В частности, свыше 4 млрд руб. дополнительно будет направлено на льготное обеспечение лекарствами. Более 2,6 млрд руб. — на оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, в том числе тяжелым.

На финансирование мероприятий в рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» планируется увеличить расходы в объеме более чем 11 млрд руб.

По госпрограмме по строительству и капремонту социальных объектов планируется увеличение финансирования свыше чем на 35 млрд руб.

Расходы по госпрограмме «Жилище» планируется увеличить более чем на 5 млрд руб. В частности, более 2 млрд руб. дополнительно будет направлено на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам.

Расходы в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется увеличить на 1,8 млрд руб. В частности, на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях, которые являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, расходы увеличатся в 2024 году на 615,5 млн руб.

Среди замечаний профильного комитета Мособлдумы — в расходах бюджета учтено более 215 млн руб., которые предоставлены Московской области в виде грантов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти.

Кроме этого, предложено увеличить субсидию на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях на 80 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.