В бюджете Подмосковья перейдут на новые стандарты учета в 2026 г

С 1 января 2026 года вступят в силу три новых федеральных стандарта бухгалтерского учета. Они установят единые подходы к ведению бухгалтерского учета организациями бюджетной сферы, предоставив четкую структуру планов счетов и определив минимально необходимые требования к формированию отчетности. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Сегодня действующими является 31 федеральный стандарт. Утвержденные стандарты — «Единый план счетов бухгалтерского учета государственных финансов», «План счетов бюджетного учета», «План счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений» — предполагают переход на обновленные механизмы учета, призванные максимально унифицировать работу организаций бюджетной сферы и облегчить процессы технологического интегрирования учета.

К трем новым стандартам будут разработаны инструкции по применению, включающие базовые перечни хозяйственных операций с увязкой оформления первичных учетных документов, корреспонденциями счетов и соответствующих аналитических признаков по счетам.

Для перехода на ведение учета по новым федеральным стандартам необходимо внести изменения в учетную политику, проверив ее актуальность и соответствие установленным нормам, пересмотреть рабочий план счетов, учесть изменения в формировании аналитических счетов, а также требования к аналитическому учету и систематизации информации в регистрах учета и дополнительно скорректировать положение о внутреннем контроле в соответствии с установленными правилами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.