В Белоруссии заявили, что массовые списания средств связаны с обновлением ПО

Заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун заявил, что крупнейший сбой в безналичной системе и массовые списания средств с карт трех банков вызваны обновлением системы процессингового центра, сообщает «Царьград» .

Как отметил Картун, произошел технический сбой, в результате которого у пользователей начали отображаться отрицательные балансы на счету и ошибочные списания на картах некоторых банков. Тем не менее, в реальности никакие денежные средство не списывались со счетов и не исчезали. Такой сбой является исключительно техническим на фоне обновления системы.

На данный момент система работает в штатном режиме в полном объеме. Банки сообщают клиентам о корректировках остатков на счетах к состоянию до сбоя. В случае индивидуальных вопросов банки также готовы решать вопросы персонально.

В заключение Национальный банк Республики Беларусь заверил, что примет все меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.