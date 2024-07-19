В Башкирии дожди мешают сбору урожая

Хабиров: с полей Башкирии успешно собрали уже несколько тысяч тонн урожая

В Зауралье откладывают начало сбора урожая из-за дождей, в то время как уборочная кампания 2024 года в Башкирии в целом стартовала успешно, сообщает АБН24 .

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, с полей уже успели собрать несколько тысяч тонн нового урожая. Процесс начался с западных районов региона.

Сейчас аграрии занимаются уборкой озимых культур на площади 380 тыс. га. В ближайшее время планируется сбор яровых и зернобобовых культур на площади более 1,3 млн га, масличные культур — на площади в 480 тыс. га, свеклы, картофеля и овощей.

В 2023 году Башкортостан занял первое место в национальном рейтинге эффективности промышленной политики. Оценку проводили по 42 критериям, которые разделены на категории: экономическое развитие и нормативно-правовое обеспечение, поддержка бизнеса, взаимодействие с федеральными органами и институтами.