В «Башкиравтодоре» обвинили кредитора в подделке данных о долгах компании

Временный управляющий АО «Башкиравтодор» Александр Путинцев заявил о подделке данных о долгах компании. По его словам, к фальсификации бумаг причастен один из кредиторов, сообщает РБК .

Путинцев считает, что некие лица захотели отсудить у копании несуществующие долги. Так, например, ООО «СК Уралдорстрой» подал в суд с требованием взыскать с нее 53,2 млн рублей в свою пользу.

По мнению управляющего, документы, которые кредитор предъявил суду, обосновывая свои права на столь крупную сумму, были сфальсифицированы. Путинцев отметил, что, например, в качестве периода исполнения работ по договору субподряда было указано единственное число — 20 июля 2023 года.

Согласно предоставленной суду справке, в этот день якобы были проведены работы стоимостью свыше 32 млн рублей, тогда как они должны были выполняться в течение двух месяцев. Кроме того, даты были проставлены от руки.

Управляющий подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрение назначено на 12 сентября.