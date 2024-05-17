В Банке России расширили возможности цифрового профиля

сегодня в 18:20

Центробанк расширил возможности цифрового профиля. Теперь в рамках него доступно еще больше услуг, сообщает пресс-служба Банка России.

Перечень дополнили 42 услуги для юридических и четыре для физических лиц.

Благодаря цифровому профилю финансовые организации могут получать информацию о своих клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов.

При помощи расширения списка теперь можно дистанционно получать услуги негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, агентства по страхованию вкладов и прочего.