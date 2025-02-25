В Балашихе запустят производство оборудования для строительства скважин

Компания «Девар Петро», резидент индустриального парка «Соболиха», готовится к открытию производственной площадки в Балашихе. На новом предприятии будут выпускать оборудование для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин, включая внутрискважинное оборудование, бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Запуск производства планируется в марте 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках проекта развития импортозамещения компания «Девар Петро» приобрела земельный участок площадью 5 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Соболиха». Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. На начальном этапе будет создано около 15 новых рабочих мест, с последующим увеличением при наращивании мощностей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Девар Петро» предлагает продукцию и сервисные услуги на нефтегазовых месторождениях и собственных производственных мощностях. У компании более 10 лет опыта в поставках, обслуживании и ремонте бурового оборудования, труб, изготовлении комплектующих. Основными заказчиками выступают дочерние предприятия «Газпром», «Газпром нефть», «Нефтяная компания «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и другие.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации бизнес-проекта, в том числе и на территории индустриального парка, можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.