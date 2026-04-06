В Балашихе участникам СВО представили работу во ВНИИПО МЧС

Более 20 участников специальной военной операции и членов их семей посетили Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе. В ходе встречи им представили реальные возможности для трудоустройства и построения карьеры в научно-технической сфере.

Для гостей организовали экскурсию по музею института. Участникам рассказали об истории учреждения, его научной деятельности и перспективах работы в системе МЧС России. Отдельное внимание уделили программам повышения квалификации и мерам социальной поддержки сотрудников.

Мероприятие прошло в рамках социальной адаптации ветеранов спецоперации. Подобные встречи помогают им определить дальнейший профессиональный путь и способствуют успешной интеграции в гражданскую жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.