В Балашихе стартует VIII фестиваль бизнеса

С 13 мая по 5 июня в городском округе пройдет VIII фестиваль бизнеса. Организатором мероприятия выступила торгово-промышленная палата Балашихи, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках фестиваля запланированы деловые форумы, практические тренинги, консультации, спортивные мероприятия и встречи с представителями бизнес-сообщества. Участники получат возможность презентовать свои проекты, наладить деловые контакты и ознакомиться с актуальными инструментами развития бизнеса.

Фестиваль приурочен к 80-летию Победы и Дню российского предпринимательства. В этом году генеральным партнером выступит Альфа-Банк. Представители компании проведут консультации для участников и примут участие в обсуждении актуальных вопросов предпринимательства.

Фестиваль бизнеса в Балашихе — это возможность объединить усилия власти, бизнеса и общества ради устойчивого развития городского округа.

Регистрация на фестиваль доступна по ссылке.

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