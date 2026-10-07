В Балашихе провели IV съезд торгово-промышленной палаты

На съезде отметили значимые достижения и ключевые проекты, реализованные при поддержке предпринимательского сообщества Балашихи. Участники определили приоритеты для усиления поддержки бизнеса и укрепления взаимодействия предпринимателей с администрацией округа. Новым членам палаты вручили билеты.

Президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков сообщил, что она входит в число крупнейших в области и объединяет 250 членов. Он выразил уверенность, что их число будет расти. По его словам, целью съезда стало обсуждение дальнейшей работы и сотрудничества с молодежью, которая может предлагать свежие идеи и новые направления развития.

«Торгово-промышленная палата сегодня — уже не просто место встречи, а настоящий центр развития и поддержки предпринимательства. Она выступает тем связующим звеном, которое объединяет бизнес, город и государство. Палата помогает бизнесу развиваться и находить решения для самых разных задач», — сказала заместитель главы Балашихи Ирина Шведова.

Балашихинская торгово-промышленная палата объединяет предприятия и организации города, защищает интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах. Ежемесячно предприниматели обращаются в ее общественную приемную по вопросам имущественных отношений, деятельности контрольно-надзорных органов и нарушения своих прав.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.