В «Авито» рассказали о спросе и ценах на производственные помещения в РФ

Больше других интересуются приобретением производственных помещений в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге, а промышленными услугами — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За месяц спрос на покупку производственных помещений в РФ вырос на 6%, а на услуги таких компаний и мастеров — на 10%, сообщили РИАМО в «Авито».

Дешевле всего производственные помещения — в Туле, дороже — в Москве

По сравнению с июнем 2024 года предложение на рынке продажи производственных помещений выросло на 6%. Среди 34 городов, попавших в исследование платформы, в 19 наблюдалась положительная динамика. В июле 2024 года самый большой выбор площадей под производство был в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Казани и Самаре. Спрос за месяц вырос в среднем по России на 6%, а чаще всего такие помещения искали покупатели в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Новосибирске.

Что касается цен, то дешевле всего купить производственное помещение в пересчете на квадратные метры по итогам июля 2024 года стоило в Туле (7,5 тыс. рублей за кв. м), Томске (9,6 тыс. рублей), Волгограде (10,5 тыс. рублей) и Астрахани (10,9 тыс. рублей). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (112 тыс. за кв. м), Санкт-Петербурге (58,3 тыс. рублей) и Екатеринбурге (56,4 тыс. рублей). В среднем по России цены выросли на 1% за месяц.

Цены на аренду производственных помещений снизились на 7%

В сегменте аренды производственных помещений предложение за месяц выросло на 7%, а спрос — на 11%. Положительная динамика была отмечена в 25 из 35 городов исследования. Чаще всего в июле 2024 года такие объекты хотели снять в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

Цены на долгосрочную аренду производственных помещений в среднем по стране сократились на 7%. Снижение было отмечено в 18 из 35 городов исследования. По итогам июля 2024 года дешевле всего снять такой объект было в Ставрополе (108 рублей), Кургане (115 рублей), Томске (136 рублей) и Пскове (143 рубля). Самые высокие цены были отмечены в Москве (1100 рублей за кв. м) и Санкт-Петербурге (732 рубля).

«Спрос и предложение на аренду производственных помещений выросли как за месяц, так и в годовом выражении. По сравнению с июлем 2023 года количество доступных для приобретения помещений такого типа выросло на 3%, а интерес к ним — на 6%. В сегменте продажи годовые цифры иные: предложение растет чуть быстрее, а спрос падает. Причину стоит искать в дорогой ипотеке и желании предпринимателей быть более мобильными в части управления своими активами», — комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Чаще всего россияне интересуются работой станков с ЧПУ

Предложение услуг производственных компаний в среднем по России выросло на 4% за месяц. Чаще всего такие организации предлагают услуги по сварке (доля: 13%), токарному делу (8%), работы на станках с автоматическим управлением (ЧПУ) и услуги по пескоструйной обработке (по 5%), покраске (4%) и резке стекла (1%). Самая заметная динамика — в Пскове (+9%), Ставрополе (+7%), Астрахани и Волгограде (+6% в обоих), Иркутске, Сочи, Уфе и Краснодаре (+5% в каждом).

Спрос на услуги производственных компаний по сравнению с июнем 2024 года вырос на 10%. Россияне чаще стали интересоваться работой станков с ЧПУ (+13% за месяц), токарными услугами (+11%), резкой стекла (+10%), пескоструйной обработкой, сваркой и покраской (+9% в каждом сегменте).

«Стоимость услуг компаний, которые снимают или покупают производственные помещения, также отличаются от города к городу. Например, в самых дорогих городах исследования — Москве и Сочи — стоимость работ в июле 2024 года составляла в среднем от 600 рублей, а в наиболее дешевых Тольятти и Ульяновске — от 300 рублей», — добавляет руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин.