В «Авиапарке» пройдет двухдневная выставка-ярмарка брендов Подмосковья

20 и 21 апреля на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов «Весна. 100% Подмосковье». Организаторами мероприятия выступают министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка-ярмарка — это многофункциональная площадка, где предприниматели из реестра «100% Подмосковье» будут рассказывать о своей продукции посетителям и устраивать для них интерактив. Необычным в этот раз станет состав участников от бизнеса. Впервые будут представлены компании из регионов ЦФО, приглашенные в рамках формата межрегионального форума.

Гости выставки-ярмарки смогут познакомиться с продукцией предпринимателей Московской области и приобрести уникальные товары. Также посетителей ждут розыгрыши и мастер-классы для взрослых и детей: изготовление венков из живых цветов и флоариумов, свечей, арома-саше, духов и бомбочек для ванн, нанесение тату из блесток и аквагрима и многое другое. Кроме этого, участники смогут получить консультацию сотрудников центра «Мой бизнес» Подмосковья, узнать больше о мерах поддержки и найти новых партнеров.

Выставка-ярмарка «Весна. 100% Подмосковье» пройдет 20 апреля с 13:00 до 21:00 и 21 апреля с 13:00 до 20:00 в торговом центре «Авиапарк», расположенном по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4.

Центр «Мой бизнес» Московской области создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Попасть в реестр «100% Подмосковье» областные бренды могут с помощью инвестиционного портала Московской области. Пошаговая инструкция для участия в программе размещена на вкладке с одноименным названием «100% Подмосковье».

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья доступна в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.