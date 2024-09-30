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В августе остатки на корсчетах в Райффайзенбанке сократились на 421 млрд рублей

Райффайзенбанк связал резкое и рекордное сокращение остатков на корсчетах с перетоком рублей на депозиты в Центробанк РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

При этом в банке отметили, что снижение остатков на корсчетах в меньшей степени связано с сокращением валюты на счетах клиентов, которое спровоцировано ограничением валютных переводов.

Согласно последнему отчету банка, остатки на корсчетах сократились на рекордную сумму в августе 2024 года. Размер сокращений оценили в 421 млрд рублей.

Всего приток средств на депозитный счет в ЦБ составил почти 690 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность Райффайзенбанка.